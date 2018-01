In fiamme un furgone a Pontremoli nella notte

Lunigiana - A Pontremoli, nel corso della notte, i Carabinieri sono intervenuti in Via Roma perché, per cause in corso di accertamento, si sono sprigionate le fiamme in un furgone appartenente a una società locale che si occupa della vendita di motoveicoli.



L'incendio, che ha distrutto completamente il mezzo, è stato domato dai Vigili del Fuoco di Aulla che hanno escluso per il momento atti dolosi. Le indagini sono in corso.