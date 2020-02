Immobile sequestrato con dentro 40 pastori del Caucaso

Lunigiana - Privati dei propri diritti. Succede a 40 pastori del Caucaso che si trovano a Fivizzano, nella provincia di Massa-Carrara. E gli animalisti protestano. Nel giugno del 2019 alcune guardie zoofile scoprono l'allevamento di cani abusivo a Pian del Molino. Si tratta di cani della famiglia dei molossoidi; bestie enormi, dal pelo fluente, che venivano obbligate a riprodursi, per poi vendere gli eventuali cuccioli su siti internet quali Subito.it.



Le guardie zoofile che scoprono l'allevamento denunciano tutto in Procura e nel giro di qualche tempo, su richiesta della proprietaria dell'immobile, si procede con l'iter per lo sfratto. La situazione però è complicata: per restituire il fabbricato, riferisce il Movimento animalista di Massa-Carrara, è necessario l'intervento dell'Asl. Non essendo abituati alla presenza dell'uomo, gli animali devono infatti essere sedati così da permettere il trasferimento.



"Come movimento animalista di Massa-Carrara chiediamo l'intervento dell'Asl per sbloccare l'assurda situazione - commenta l'avvocata Monia Giatti - perché ad oggi nulla è cambiato nonostante l'esecutività dello sfratto e quegli animali restano ancora dentro il capannone posto sotto sequestro preventivo dalla Procura. Al presidio di domenica hanno partecipato alcuni volontari e dato che era stato regolamentante consentito erano presenti anche le forze dell'ordine. Speriamo che questo possa portare ad uno sviluppo positivo della vicenda perché quei cani devono essere liberati".



C.P.