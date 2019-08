Imbarcazione si rovescia al Cinquale. Due persone all'ospedale

Lunigiana - Momenti di paura ieri sera al Cinquale per una barca che si è rovesciata. Poco prima delle 19.30, l’imbarcazione di circa sei metri e mezzo che stava rientrando verso il porticciolo, nei pressi della foce del fiume Versilia tra gli stabilimenti Sunset e Beach Club, è rimasta in balia delle onde e della forte risacca dopo che le si era fermato il motore.



Le persone a bordo, una famiglia composta da padre, madre, figlio e fidanzata, sono state sbalzate in mare. Per due di queste le conseguenze più rilevanti: dopo essere state recuperate con una moto d’acqua dal bagnino in servizio in quella zona, sono state trasferite in codice verde con lievi traumi al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane di Massa.



Nell’intervento di salvataggio è intervenuto anche un carabiniere che in quel momento non era in servizio. Sul posto l’automedica, l’ambulanza della Croce Bianca di Massa e una pattuglia della Guardia Costiera. La barca, che ha sbattuto contro il muro dell’imboccatura del porticciolo, è stata poi recuperata e portata a terra.