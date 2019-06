Il padrone ha un malore e la sua canoglina scappa. Appello per trovare Lizzy

Lunigiana - Il suo padrone, uno spezzino, ha avuto un malore e la piccola Lizzy è scappata. E' accaduto ieri a Pontremoli e l'uomo non si dà pace e spera di ritrovarla al più presto. In breve è partito il tam tam per trovarla e dalla Spezia è partita anche la presidente dell'associazione "Il cuore degli animali" Loredana Parodi. Le ricerche si stanno concentrando nei boschi alle spalle di Via Cavour e Ponte Cesare Battisti a Pontremoli, e la cagnolina pare sia stata notata più volte in quei luoghi.



Fin da subito amici e conoscenti si sono attivati per trovarla. E' molto spaventata e chi la sta cercando ha spiegato che: "Non va rincorsa e da questa mattina che stiamo stiamo percorrendo tutte le stradine, i viottoli dove è stata avvistata. Non cercate di prenderla ma chiamate il 3382117073 ".