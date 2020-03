Il maltempo in Lungiana provoca frane e danni

Lunigiana - Temporali forti e vento hanno colpito duramente nel pomeriggio la provincia di Massa-Carrara e in particolare la Lunigiana. L'allerta arancione, attiva dalle 14 di oggi, si è fatta sentire nel comune di Aulla, dove si sono registrati i maggiori disagi: allagamenti, frane e edifici pubblici danneggiati. Nello specifico le forti piogge hanno causato l'allagamento di via Nuova Bandita nei pressi del campo sportivo della città lunigianese.



L'evento più critico – per il momento – però, si è registrato in località Frascara dove sulla strada si è verificata una frana. «Raccomandiamo la massima prudenza agli automobilisti che percorrono quel tratto di strada» ha sottolineato il Comune. «Ringraziamo Anas e i volontari di Protezione civile per il pronto intervento» ha aggiunto l'amministrazione aullese. La strada, nel punto in cui si è verificato lo smottamento, è stata transennata. Il passaggio delle auto comunque non è inibito. Inoltre Palazzo civico ha segnalato anche alcuni rami e alberi caduti sulle strade e già rimossi.



Altro disagio è quello verificatosi alla Casa della Salute di Aulla, dove il forte vento ha divelto dei pannelli dall'edificio, facendoli cadere su alcune auto che sono rimaste danneggiate. Fortunatamente l'evento ha coinvolto soltanto le cose e non direttamente le persone. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Infine, alcune piante cadute sulla strada sono state segnalate anche nel comune di Fivizzano e in particolare in località Cormezzano.



FIUMI GONFI

Intanto in tutta la provincia si è registrato l'aumento dei livelli dei corsi d'acqua, nello specifico nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 18.30 circa. Negli ultimi minuti i livelli stanno scendendo. Ricordiamo che l'allerta arancio per rischio idrogeologico è attiva fino alle 8 di domani, martedì.



SEGNALAZIONI

Per qualsiasi segnalazione e l'invio di foto legate al maltempo, è possibile inviare materiale alla mail redazione@voceapuana.com.



M.B.