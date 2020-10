Il locomotore si rompe, treni fermi tra La Spezia e Parma

Lunigiana - Dalle ore 8 il traffico ferroviario sulla linea Parma - La Spezia è sospeso tra Villafranca e Filattiera a causa di un inconveniente tecnico a un treno che è fermo in linea. Trenitalia ha provveduto all'invio di un locomotore che soccorrerà il treno fermo, il regionale 2116 Livorno-Milano, per liberare la linea.

Il treno 11905 (PR-SP) cancellato da Pontremoli alla Spezia Centrale e viaggiatori dirottati su bus messi a disposizione dalla direzione regionale Toscana. Il treno 11906 (SP–Pontremoli) cancellato per l'intera tratta. Il treno 34036per Borgotaro con fermate a Filattiera e Scorcetoli. Cancellato infine il regionale 11907 da Pontremoli delle 10.33, ai viaggiatori suggerito il treno 11365 (Parma-Genova)