Gravi mancanze igienico sanitarie, i Nas chiudono un locale

Lunigiana - Gravi carenze igienico-sanitarie in un locale di Pontremoli: scatta la chiusura immediata. È quanto accaduto ieri sera, giovedì, in un pub della città lunigianese di proprietà di una 57enne di origini cinesi. Si tratta di uno degli interventi degli ultimi giorni dei carabinieri: i militari della compagnia di Pontremoli, infatti, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegati i militari di diverse Stazioni della Lunigiana, dell’Aliquota Radiomobile e personale specializzato del Nas di Livorno.



E proprio il Nucleo anti-sofisticazione dell'Arma è stato impegnato nella chiusura immediata di un esercizio pubblico in cui si somministrano cibi e bevande perché sono state registrate gravi mancanze igienico-sanitarie, rilevate da personale del Nas di Livorno. Ieri sera il pub è stato oggetto di un’accurata ispezione dei militari specializzati che hanno, appunto, adottato il provvedimento di chiusura immediata.



I controlli dei carabinieri – fanno sapere dall'Arma – continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni con i militari che incrementeranno la loro presenza sul territorio nei prossimi giorni di festa e di ferie per i cittadini. I carabinieri saranno presenti sulle strade della Lunigiana con pattuglie in divisa e in borghese ed anche con servizi a piedi nei luoghi di maggiore aggregazione ed in particolare nel corso degli eventi che interesseranno i vari comuni della Lunigiana nel periodo natalizio.