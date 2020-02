Grave incidente ad Albiano, due morti

Lunigiana - Drammatico incidente stradale stanotte verso l'una e mezza nella frazione aullese di Albiano, non distante dal confine con Ceparana. Lo schianto ha visto protagonista un'auto a bordo della quale viaggiavano cinque giovani. Il mezzo, che procedeva lungo Via della Repubblica, è uscito di strada impattando violentemente contro un muro. Nell'incidente hanno purtroppo perso la vita un ragazzo e una ragazza. Altri tre ragazzi sono stati ricoverati in codice rosso per i vari traumi riportati: due si trovano all'ospedale civile della Spezia, uno è stata trasportata a Cisanello, Pisa. Sul posto sono intervenuti automedica Delta2 del 118, Croce bianca di Aulla, Croce rossa di Albiano, Pubblica assistenza di Santo Stefano di Magra. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Massa Carrara e i Carabinieri di Aulla. La viabilità è tornata alla normalità verso le quattro. Un'altra tragedia sulle strade albianesi dopo l'incidente mortale dello scorso 24 dicembre, in cui aveva perso a vita un giovane originario di Bolano.