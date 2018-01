Furti ad Avenza, i residenti insorgono: dalle ronde alla raccolta firme

Lunigiana - Topi d’appartamento che entrano in casa mentre i proprietari dormono. Finestre forzate. Case ripulite da computer e gioielli. Avenza non dorme più sonni tranquilli. “La vigilia di Natale è stata visitata la casa di mia madre, ci hanno portato via tutto. Sa cosa vuol dire tutto? La sera dopo sono tornati” ci racconta Serena, creatrice di un gruppo whatsapp dove segnalare presenze “sospette”. A novembre a Nazzano sono state visitate tredici case, in zona Grotta cinque negli ultimi giorni. “Si vive nel terrore,” commentate Serena. Il clima è talmente teso che sul gruppo “Sei di Avenza se…” i residenti hanno cominciato ad organizzare delle ronde serali (da loro definite “passeggiate”) per monitorare il territorio e spaventare i potenziali ladri



L’iniziativa ha fatto discutere. Sul gruppo, Sara ha raccomandato d’insegnare ai giovani il rispetto per gli altri a prescindere dalle differenze. Nessun razzismo, ha assicurato Fabrizio: “La ronda è solamente un giro notturno per far vedere che ci siamo e siamo stufi: quello che abbiamo lo abbiamo sudato lavorando onestamente.” La proposta alternative di Davide è quella di ricostruire un tessuto sociale fondato sulla solidarietà: “Se volete togliere il degrado e la paura lavorate sulle reti sociali, ricreate una socialità condivisa, tornate a vivere la vostra citt,. Le reti sociali un tempo funzionavano bene, ad Avenza come altrove: prevenivano danni, crimini e contribuivano alla formazione civica dei più giovani”.



Il gruppo whatsapp di Serena conta ormai quasi cinquanta membri: “È molto apprezzato, anche se è nato da poco. L’ho creato per tenerci informati sui furti, ma soprattutto se si notano persone o movimenti strani in zona. Cerchiamo di aiutarci, farci coraggio.”



Ieri è partita anche una raccolta firme per chiedere un aumento dei controlli e collocare delle telecamere presso le zone più colpite: gli interessati troveranno la petizione presso l’hotel Sergio ( Via Provinciale Avenza Carrara, 180). Possono firmare tutti i maggiorenni residenti a Carrara.