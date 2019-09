Fungaiolo si perde nei boschi, lo ritrova il Soccorso alpino

Lunigiana - Oggi verso le 15.30 il Soccorso alpino è stato allertato per aiutare un cercatore di funghi che aveva pere l’orientamento in località Zum Zeri. Sul posto si sono diretti anche i Vigili del fuoco.

Dalle piste da sci, dove ha lasciato la macchina,il cercatore si è diretto verso Albareto e ha perso l'orientamento. A quel punto ha chiesto aiuto con il cellulare. In contatto con il Capostazione della Stazione di Carrara, quest’ultimo è riuscito a fargli trovare le coordinate nel cellulare per localizzarlo. Trovato il punto dove si trovava la persona, è stato indirizzato verso una strada vicina e gli è stato chiesto di rimanere fermo in quella posizione. I Volontari del Soccorso Alpino dalla Lunigiana si sono diretti sul punto per recuperarlo. Il ritrovamento da parte dei tecnici SAST è avvenuto alle 17.45. Il rientro è avvenuto avvicinandosi al Passo dei due santi, dove l’uomo è stato accompagnato in sicurezza alla propria macchina.