Fungaiolo disperso, paura nei boschi. Ritrovato dai vigili del fuoco

Lunigiana - Allarme intorno alle 17 di oggi, lunedì, quando una squadra del distaccamento di Aulla del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara è intervenuta con due mezzi e cinque unità per il recupero di un uomo di 51 anni che si era perso in un bosco nella frazione di Treschietto del comune di Bagnone.



Il signore, alla ricerca di funghi, si è trovato in difficoltà nel bosco non riuscendo a ritrovare la strada per il rientro e perciò allertava la sala operativa dei vigili del fuoco per chiedere aiuto. Gli operatori vigilfuoco specialisti Tas (Topografia applicata al soccorso) riuscivano ad indicare allo sventurato il modo per comunicare le coordinate del punto dove si trovava alla sala operativa del Comando di Massa-Carrara.



Fatto ciò rimaneva più agevole per la squadra di Aulla, che nel frattempo si era portata sul posto, recarsi sulle coordinate, ritrovare accompagnare il fungaiolo alla strada che comunque non distava molto dal luogo dov'era. Alle 18.50 circa si chiudeva positivamente l'intervento con conseguenza solo un po' di spavento per il disperso, che comunque non riportava danni fisici.