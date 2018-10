Fungaiolo disperso nel bosco: interrotte definitivamente le ricerche

Era andato a cercare i porcini col nipote lo scorso 21 settembre. La Prefettura ha disposto la sospensione in accordo con vigili del fuoco e Soccorso alpino

Lunigiana - Sono state interrotte in modo permanente le ricerche del cercatore di funghi 82enne originario di Carrara disperso in Lunigiana nei boschi vicini a Tenerano (frazione del comune di Fivizzano). L'allarme era stato dato dal nipote lo scorso 21 settembre dopo che i due si erano addentrati nel bosco, perdendosi di vista. Sul posto erano giunti i vigili del fuoco di Aulla e della stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino a cui si erano poi aggiunti il personale Tas (topografia applicata al soccorso), il nucleo cinofili con i cani molecolari e il Soccorso alpino della Liguria.



Purtroppo però, dopo una settimana ininterrotta di ricerche, che non hanno dato esito positivo, in conformità col piano provinciale persone disperse della Prefettura di Massa-Carrara e in accordo con tutte le forze impegnate, le ricerche sono state definitivamente interrotte. La stessa Prefettura si riattiverà secondo le procedure di soccorso nel caso dovessero riemergere elementi innovativi che possano portare a riaprire le operazioni di ricerca di persona scomparsa.



(foto: repertorio)