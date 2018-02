Fosdinovo, simula rapina e chiama il 112

Dopo le indagini i carabinieri hanno capito che la donna aveva finto.

Lunigiana - Aveva chiamato allarmata il 112 dicendo di essere stata appena rapinata all’interno del suo negozio a Caniparola, di cui era titolare; all’arrivo pressoché immediato di una gazzella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Carrara e del personale della Stazione di Fosdinovo, la donna aveva ribadito che mentre stava per chiudere l’ufficio era stata avvicinata da un individuo con il volto travisato da un casco scuro che, dopo averla spintonata, le aveva rubato una borsa contenente l’intero incasso della giornata, circa 10.000 euro.



I militari intervenuti, dopo aver raccolto la testimonianza, hanno avviato immediatamente le indagini, cercando di raccogliere ogni utile indizio; sin dall’inizio infatti le dichiarazioni della presunta vittima non avevano pienamente convinto i Carabinieri poiché in qualche passaggio contradittorie; lo studio di tutti gli elementi in possesso per ricostruire quanto effettivamente accaduto ha convinto i militari che in realtà la donna avesse mentito.



La mattina successiva quindi, gli investigatori hanno ascoltato nuovamente la titolare della filiale che, dopo qualche ulteriore tentativo di dissimulare l’accaduto, non ha potuto far altro che ammettere di aver mentito ed inscenato, per intero, quanto precedentemente dichiarato. Il contante è stato così interamente recuperato e la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Massa per i reati di peculato, simulazione di reato e procurato allarme.