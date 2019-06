Finisce in un dirupo con l'auto e ne esce illeso

Lunigiana - Un automobilista è finito in un dirupo a Fivizzano, lungo la statale 63, in località Botra, qualche chilometro prima di Gassano. L'uomo stava viaggiando sulla sua auto, intorno alle due di notte. Nei pressi della rotonda della Cartiera ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. L'automedica di Fivizzano è intervenuta prontamente sul posto e ha segnalato l'incidente in codice rosso per dinamica, presumendo un trauma cranico di forte impatto dato il ribaltamento del veicolo. All'entrata del Noa e accertate le condizioni del guidatore, il codice è stato riformulato: l'uomo è tornato a casa completamente illeso.