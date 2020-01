Ferito nell'abitacolo accartocciato, brutto incidente sull'A15

Lunigiana - Pauroso incidente questo pomeriggio sull'autostrada A15 della Cisa tra i caselli di Pontremoli e Berceto. Un camion che procedeva in direzione Parma, per cause in corso di accertamento, si è intraversato e ribaltato. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto, ma le conseguenze si sono ripercosse sulla circolazione autostradale. Il tratto è stato bloccato con uscita obbligatoria a Pontremoli e sarà riaperto a minuti.

L'episodio è accaduto prima delle 16 quando il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo pesante. L'impatto è stato violento: la cabina di guida si è accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ferito e rimuovere il camion dalla sede stradale. Le condizioni del camionista sono apparse subito gravi ma l'uomo è rimasto sempre cosciente.

Sul posto, oltre ai pompieri, anche le ambulanze del 118 e l'elisoccorso giunto dalla provincia di Parma che ha trasferito il paziente all'ospedale della città emiliana. Intervenuta anche la polizia stradale di Pontremoli. Si tratta del secondo grave incidente accaduto in pochi giorni sull'autostrada della Cisa: venerdì scorso un altro camion si era ribaltato tra i caselli di Aulla e Pontremoli.