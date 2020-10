Esplode una bombola di gas a Caprigliola, uomo ustionato e trasportato a Cisanello

Lunigiana - Nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Caprigliola un uomo di 65 anni è rimasto ustionato dopo un’esplosione di gas fuoriuscito da una bombola gpl. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa, dove adesso si trova ricoverato in gravi condizioni. L’incidente è accaduto ieri intorno alle 11.30, quando la fuoriuscita di gas dalla bombola da cucina ha causato un boato e una fiammata che ha travolto l’uomo. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona e sul posto si sono precipitati ambulanza, automedica ed elicottero del Pegaso, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di Aulla. La bombola è stata messa in sicurezza mentre le forze dell’ordine hanno fatto i primi accertamenti sul posto, ma le ragioni dell’incidente non sono ancora chiare. Nel frattempo il quadro clinico dell’uomo, che ha riportato diverse ustioni su varie parti del corpo, è ancora in fase di definizione.