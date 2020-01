E' allerta ghiaccio in Lunigiana

Lunigiana - Martedì 7 gennaio sulla costa apuana sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.



In Lunigiana tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Ricordiamo che fino alle 10 è attivo un codice giallo di allerta meteo per rischio ghiaccio in tutta la Lunigiana.