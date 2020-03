Due nuovi casi di coronavirus a Pontremoli, dove intanto riaprono Radiologia e Trasfusionale

Lunigiana - Altri due casi di coronavirus in Lunigiana e, ancora una volta, a Pontremoli. L’amministrazione comunale, in seguito all’attività di continuo aggiornamento e collaborazione con i servizi territoriali dell’Ausl, informa che "nelle prime ore di questa mattina è stata rilevata la positività al covid-19 del coniuge del paziente, anch’esso positivo e tutt’ora ricoverato al Noa; si riscontra inoltre la positività al covid-19 di un paziente di nazionalità straniera (comunitario), già ricoverato nel reparto di medicina dell’ospedale Sant'Antonio Abate di Pontremoli, in quarantena dal giorno della chiusura".



LA SITUAZIONE NELLE STRUTTURE SANITARIE DI PONTREMOLI

Sono stati riaperti il Centro trasfusionale e la Radiologia dell’ospedale cittadino. Dopo la chiusura di questa mattina per la sanificazione del distretto socio-sanitario di via Mazzini, dalla giornata di lunedì sarà nuovamente aperto e funzionale. Riapriranno inoltre, lunedì mattina, anche i locali del distretto socio-sanitario all’interno dell’ospedale.