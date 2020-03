Due nuovi casi di contagio in Lunigiana: familiari in isolamento

Lunigiana - Altri due casi di coronavirus in Lunigiana. Questa volta nel comune di Mulazzo (Massa-Carrara).

A darne notizia il sindaco Claudio Novoa che sui social ha scritto: "Informo la cittadinanza che è stata accertata la positività al coronavirus per due persone nel nostro comune. Tali persone sono attualmente ricoverate in ospedale. Inoltre, comunico che sono state collocate in isolamento fiduciario volontario i famigliari che al momento non presentano sintomi e stanno apparentemente bene e sono sotto costante osservazione da parte di Usl Toscana Nord Ovest".



"Come autorità cittadina – prosegue Novoa – così come già fatto in altri Comuni, mi atterrò ai protocolli di legge al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dell'intera comunità. Colgo l’occasione per ribadire a tutti di osservare scrupolosamente le raccomandazioni ministeriali di igiene e di comportamento. Come sempre vi terrò aggiornati sui successivi sviluppi".