Droga, rapine, estorsioni: in manette due ricercati

I carabinieri hanno tratto in arresto due cittadini italiani ad Aulla e Pontremoli: adesso sono in carcere.

Lunigiana - Settimana di massicci controlli, intensificatisi in particolare nel fine settimana per i carabinieri lunigianesi. Sul territorio di loro competenza, hanno registrato infatti risultati operativi di rilievo, tra cui l'arresto di due persone. Il primo a finire in manette è stato ad Aulla un italiano di 56 anni che è stato arrestato dai militari della stazione di Aulla in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Grosseto; l’uomo, che dovrà scontare un anno, 3 mesi e 21 giorni di reclusione per i reati di “tentata estorsione” e “rapina”, era ricercato da pochissimi giorni ed è stato rintracciato da militari nel corso del servizio. Il 56enne, originario di Monte Argentario e noto alle forze dell’ordine, si era reso responsabile dei reati proprio nella sua città di origine tra il giugno ed il luglio 2017.



Il secondo a finire nella rete dei controlli è stato a Pontremoli un italiano 27enne, già ampiamente noto alle forze dell’ordine; i militari della locale stazione lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale della Spezia per reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo, già agli arresti domiciliari, è stato condotto presso il carcere di Massa dove dovrà scontare una pena di anni 3, mesi 6 e giorni 13 di reclusione.