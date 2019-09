Droga, furti e minacce: scattano le manette

Lunigiana - I Carabinieri della Compagnia di Pontremoli, nel corso del fine settimana appena trascorso, hanno incentivato particolarmente i controlli, in concomitanza con gli ultimi giorni della stagione estiva e l’intenso movimento di persone e di mezzi che notoriamente interessano la zona. I militari hanno arrestato un 36enne di Pontremoli che dovrà scontare 5 anni e 2 mesi per una serie di furti in abitazione e ricettazione che erano avvenuti nella zona nel 2013. E’ stato arrestato anche un 45enne di Mulazzo, che stava scontando un periodo di affidamento in prova per vecchi reati di droga. L’uomo, non avendo rispettato le regole del suo periodo alternativo, qualche tempo fa minacciava il proprietario di un ristorante di Mulazzo. Questa sua sfuriata gli costerà il resto della pena in carcere. I militari, nel corso del servizio, hanno effettuato anche controlli antidroga, sorprendendo un 42enne italiano di Aulla in possesso di una dose di cocaina. Sarà segnalato alla Prefettura di Massa dove rischierà gravi sanzioni.