Droga: consumatori apuani abbondantemente sopra la media

Lunigiana - 64,2 persone ogni 100mila abitanti. Questa è la media nazionale delle persone segnalate alle prefetture in quanto consumatrici di sostanze stupefacenti. Una segnalazione al prefetto che scatta ogni volta che un soggetto viene sorpreso in possesso di droga dalle forze dell'ordine, come comanda il testo unico sulla tossicodipendenza del 1990. Il valore medio è riferito al 2017 ed è uno dei dati contenuti nel rapporto 'Le tossicodipendenze in Italia' stilato dal Ministero dell'Interno.



La provincia di Massa-Carrara è la quarta provincia in Toscana e risulta abbondantemente sopra la media italiana con quasi cento consumatori (98,69) segnalati al Palazzo del governo ogni 100mila abitanti. Sopra la media, è vero, benché distante anni luce da casi monstre come Palermo (209), Piacenza (166), Verbano Cusio Ossola (164) e Taranto (154). In Toscana "guida" Prato con 144 segnalati ogni 100mila, seguita da Grosseto (135), Firenze (112), Massa-Carrara (98), Arezzo (97), Lucca (96), Pisa (85), Pistoia (80), Livorno (77). Siena è la provincia più virtuosa e sfiora la media nazionale (66).



La sezione Infodata de Il Sole 24 Ore ha scandagliato a fondo questi dati e il report ministeriale spiegando che non c'è una particolare correlazione tra il numero dei segnalati e la quantità di stupefacente sequestrato o l'efficacia dell'azione repressiva. “Salvo casi eccezionali (come quello di Brindisi, dove nel 2017 i carabinieri sequestrarono 525 chili di marjiuana), non c’è una correlazione diretta tra l’azione di controllo dei consumatori sul territorio con quella investigativa che porta ai sequestri. Perlomeno, non a livello numerico. È altamente probabile che esista a livello di indagini, ma questo ovviamente i dati non lo dicono”, scrivono dal quotidiano milanese.



Massa-Carrara, a livello di droga sequestrata nel 2017, si piazza nella parte più bassa della classifica, con appena un grammo requisito ogni 100mila abitanti. La graduatoria 2017 la guidano Brindisi (2.727 grammi ogni 100mila abitanti), Parma (1.835) e Campobasso (1.340).



(foto: repertorio)