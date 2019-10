Distorsione mentre è nel bosco, recuperato prima di mezzanotte

Lunigiana - Altro fungaiolo recuperato nella notte in Lunigiana. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aulla è intervenuta nella serata di ieri, venerdì, con cinque unità e due mezzi polifunzionali, in località Passo del Bratello nel comune di Pontremoli per recuperare un fungaiolo di 73 anni originario del parmense che era rimasto bloccato nel bosco a causa di una distorsione alla caviglia.

L'allarme veniva dato dai compagni del fungaiolo stesso che erano in ricerca con lui. Questi hanno provveduto a lasciare l'amico ferito momentaneamente sul posto dove si era fermato e ad andare in strada dove la copertura telefonica gli permetteva di chiamare i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco munita di attrezzatura per il soccorso alpino fluviale e per il trasporto di persone a spalla, si recava sul posto e provvedeva a immobilizzare l'arto e a recuperare lo sventurato per poi trasportarlo tramite barella spallabile fino alla strada dove i sanitari del 118, presenti sul posto, provvedevano a sua volta a caricare il ferito in ambulanza e a trasferirlo all'ospedale di Pontremoli per le cure del caso. Alle 23.30 circa la squadra faceva rientro in sede.