Lunigiana - Questa notte a Pontremoli, in Via Garibaldi, un distacco di intonaco dalla facciata di un palazzo ha colpito e danneggiato un'automobile in sosta. Così, per motivi di sicurezza, si è reso necessario disporre la chiusura al transito veicolare e pedonale della via. Sono in corso le verifiche da parte dell’ufficio tecnico comunale e del comando di Polizia municipale.