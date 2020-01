Danneggia auto in sosta a Cerreto Laghi, guai per un 18enne

Lunigiana - Ha raggiunto l’Appennino reggiano per festeggiare il 2020 in una maniera singolare: danneggiando le auto in sosta a Cerreto Laghi. Con l’accusa di danneggiamento aggravato i carabinieri di Collagna (Reggio-Emilia) hanno denunciato alla Procura un 18enne di Carrara che, in preda ai fumi dell’alcol, percorreva a piedi la strada provinciale accanendosi su qualche auto parcheggiata.



Fermato dai militari, avvertiti dai residenti, da subito il giovane ha negato ogni addebito ma è stato incastrato dal tergicristallo rinvenuto nella tasca della giacca dai carabinieri e divelto da un’Audi A4 parcheggiata nelle vicinanze.



Alla luce di quanto verificato, il 18enne è stato portato in caserma e denunciato. A suo carico anche la sanzione amministrativa relativa all’ubriachezza molesta.