Dall'Argentina alla Lunigiana per vedere la terra dei suoi avi

Lunigiana - E' partito dall'Argentina, esattamente da San Juan, il 5 aprile 2012 con lo scopo di tornare a Fivizzano, il Paese da dove partirono i suoi avi per cercare fortuna in America Latina. Un viaggio fatti di incontri, difficoltà, gioie e nuove amicizie che lo ha accompagnato per un lunghissimo periodo e che lo ha visto anche attraversare alcune tratte addirittura in kajak. Negli scorsi giorni Maty Amaya ha incontrato a Fivizzano l'assessore Francesca Nobili, alla quale ha raccontato il suo desiderio di ripercorrere a ritroso il viaggio dei suo antenati così come la voglia di conoscere altre persone, nuove culture e fare nuove esperienze. Numerosi sono stati gli aiuti ricevuti dalla gente, chi un semplice saluto, chi offriva cibo e ospitalità. Un incredibile spaccato di vita vissuto da questo ragazzo che ha raggiunto con determinazione ed entusiasmo l’ambito traguardo.