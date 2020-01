Curva "scivolosa", quattro incidenti in poche ore

Lunigiana - Quattro incidenti in poche ore nel solito punto. E' successo ieri nella zona delle Lame, sulla statale della Cisa ad Aulla all'altezza dell'autovelox. L'episodio più eclatante è accaduto nel pomeriggio quando un'auto, per cause da accertare, è uscita fuori strada, ribaltandosi. Fortunatamente le conseguenze non sono state gravi per la conducente, ma poteva andare molto peggio, soprattutto se fossero stati coinvolti altri mezzi.

E' quello il punto incriminato dove in molti hanno più volte segnalato come "scivolosa" la curva. La vicenda ha sollevato un polverone di polemiche sui social, dove residenti e pendolari, che in quella zona ci passano quasi ogni giorno, hanno messo in evidenza la pericolosità di quel tratto. Alcuni suggerendo anche soluzioni come, per esempio, rendere l'asfalto "più ruvido". "Ormai quella curva è una roulette russa. Per fortuna finora non è mai morto nessuno. Anche a me è slittata la macchina più di una volta e io non sono una che corre" scrive una donna.



"Oggi l'ho percorsa in bici e in quel punto si scivola", evidenzia un altro signore. Qualcuno poi imputa questi incidenti alla velocità: "La gente cammina troppo", "La strada fa schifo, ma se evitassero di andare oltre i 50 km/h e superare... Quando sono col camion mi superano un sacco di auto, anche in punti pericolosi".

"Purtroppo l'auto ribaltata è quella di mia suocera - scrive il genero della conducente - e lei non 'camminava' né era al cellulare né, tantomeno, aveva le gomme lisce. Lei ha semplicemente perso aderenza e non è riuscita a controllare l'auto. Se andate a controllare l'asfalto, vi accorgerete che è pieno di gasolio fin da 100 metri prima. Solo per caso non è ancora scappato il morto, sarebbe ora che qualcuno si assuma le proprie responsabilità". E poi sulle condizioni della signora: "Per fortuna sta bene, l'auto però è da buttare".