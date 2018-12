Crolla muro di contenimento su auto parcheggiate: sfiorata tragedia

È successo intorno alle 10 a Rometta, frazione di Fivizzano.

Lunigiana - Tragedia sfiorata questa mattina, giovedì, a Rometta, frazione del comune di Fivizzano. Un intero muro di contenimento si è letteralmente sbriciolato ed è crollato sulle auto parcheggiate al di sotto. È successo precisamente sulla statale 63 del Cerreto, poco dopo le 10, nei pressi del Luca's Bar. Il boato ha attirato l'attenzione dei residenti della zona che si sono riversati in strada e hanno dato immediatamente l'allarme a vigili del fuoco e 118. Fortunatamente in quelle auto, fa sapere la Centrale 118, non c'era nessuno, ma in modo precauzionale un'ambulanza è stata subito inviata in seguito all'allarme. Sul posto si sono recate immediatamente due squadre dei vigili del fuoco di Aulla che stanno lavorando in questi minuti per estrarre le auto distrutte: sono almeno quattro quelle che sono rimaste sotto cemento e terra. Da chiarire le cause di questo crollo. Forse le forti piogge delle ultime ore, ma è ancora presto per dirlo. Saranno gli inquirenti a dover stabilire le cause e accertare le eventuali responsabilità.