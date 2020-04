Criticità sul ponte, blocco del traffico sulla Sp52 del Cirone

Lunigiana - La circolazione veicolare è interrotta sulla Sp 42 del Cirone, nel comune di Pontremoli (Massa-Carrara), all'altezza del km 5,5, dove è stato chiuso il ponte per criticità del corpo stradale e della struttura sottostante. Questa la viabilità alternativa: per chi viaggia in direzione Valdantena/Cirone deviazione, dopo il ponte del Molinello, per Barcola/Previdè; per chi viaggia in direzione Pontremoli deviazione, sotto la Chiesa di Casalina, per Barcola/Previdè. Divieto di transito per mezzi di peso superiore a 90 quintali, a pieno carico.