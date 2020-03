Coronavirus: tampone positivo al mattino e negativo la sera, il caso di Mulazzo

Lunigiana - C'è anche un "falso positivo" fra i casi di Coronavirus in Lunigiana. Ad annunciarlo è stato in serata il sindaco di Mulazzo Claudio Novoa il quale ha confermato che uno dei due casi positivi questa mattina è risultato, a un secondo controllo, un falso positivo: «Buone notizie. La ripetizione del tampone dà esito negativo su uno dei due casi segnalati in precedenza.

Pertanto ad oggi viene confermato un unico caso positivo al coronavirus nel nostro comune».



Per il resto la serata in Lunigiana si è conclusa così come era iniziata: è arrivata la notizia di un nuovo caso di coronavirus a Pontremoli (Massa-Carrara). «Giunti al termine di un’altra giornata impegnativa – ha scritto il Comune – al fine di comunicare con trasparenza le operazioni intraprese, l’amministrazione comunale informa che questa mattina è pervenuta da parte dell’Asl la comunicazione di un nuovo caso di positività al covid-19 di un cittadino pontremolese. Si tratta di un paziente ricoverato nel reparto di rianimazione al Noa da ieri».



«È continuato anche oggi – prosegue – il lavoro di monitoraggio e supporto con l’ufficio d’Igiene pubblica della Ausl che, al fine di mettere in campo misure precauzionali: sono state emesse sei nuove ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva, rivolte ad altrettante persone che sono venute in stretto contatto con i pazienti infetti. Sono state distribuite a tutte le attività aperte al pubblico, (commerciali e non) disposizioni comportamentali da tenere in linea con quanto previsto dal Dpcm del 04/03/2020, al fine di proseguire le attività stesse».



«Si ribadisce – conclude il Comune di Pontremoli – che non è stata disposta la chiusura di nessun locale pubblico o aperto al pubblico. Infine, una nota positiva, si è conclusa positivamente la prima quarantena adottata sul territorio comunale dallo scorso 28 febbraio».



L'Asl ha confermato che la neonata di Mulazzo di soli 50 giorni, trovata positiva al covid-19, ieri sera (giovedì) è stata trasferita al Meyer di Firenze con sintomi respiratori.