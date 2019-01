Controlli a raffica in Lunigiana, preso un pusher

Lunigiana - Oltre 200 persone identificate e più di 100 veicoli controllati nei comuni della costa apuana. A Massa, Carrara e Montignoso l'ultimo fine settimana delle vacanze di Natale ha visto servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. I servizi sono stati messi in campo dalla Questura di Massa-Carrara allo scopo di garantire maggiore sicurezza per la movida e per le varie feste della Befana, in particolare quella di Montignoso.



Uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno intensificato le attività di pattugliamento nelle zone centrali della città (piazza Garibaldi, piazza Mercurio, piazza degli Aranci, via Cairoli e via Dante) con il contributo dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, intervenuta con il cane Mezzanotte. Sessanta i giovani identificati, nessuna violazione rilevata. L’intervento degli agenti si è però reso necessario in galleria Raffaello Sanzio, dove alcuni residenti avevano segnalato disturbi e schiamazzi da parte dei ragazzi presenti: ma è stato sufficiente l’arrivo delle “pantere” della Polizia, affinché la situazione tornasse subito alla normalità. Sempre in centro, i poliziotti hanno fermato una persona in atteggiamento sospetto, che poi è stata segnalata per uso personale di sostanza stupefacente, con sequestro della droga rinvenuta.



A Carrara, gli uomini del Commissariato hanno a loro volta incrementato le operazioni di prevenzione e contrasto dello spaccio, assicurando presenza e visibilità nei luoghi più frequentati. E durante un pattugliamento sull’Aurelia, hanno trovato un giovane in possesso di alcune dosi termosaldate contenenti cocaina: gli agenti lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando la sostanza rinvenuta.



A Montignoso, nella serata di sabato, in occasione della festa della Befana, è stato predisposto dal Questore uno specifico servizio da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, tenuto conto dell’alta affluenza di persone che, ogni anno, si registra per l’evento. Polizia e Carabinieri hanno garantito un’attenta vigilanza sui luoghi di accesso anche grazie alla presenza di un equipaggio della Polizia Stradale e dei vigili urbani.