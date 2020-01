Colpito da un petardo al volto, 19enne resta in prognosi riservata

Lunigiana - Rimane in prognosi riservata Federico Campagni il 19enne spezzino colpito al volto da un petardo la notte di Capodanno a Cerreto Laghi. Il giovane, calciatore della Fezzanese e figlio di un ex assessore del Comune della Spezia, era in piazza a festeggiare quando è rimasto ferito dal botto esploso da uno sconosciuto.

Le sue condizioni sono sembrate subito preoccupanti e per questo motivo è stato trasportato dapprima a Reggio Emilia, poi all'Ospedale Maggiore di Parma dove rimane, come detto, in prognosi riservata nel reparto di Oculistica. Appresa la terribile notizia la famiglia lo ha raggiunto in ospedale dove si trova tutt'ora ricoverato. Stando a quanto si apprende ha diverse complicanze al volto e i medici mantengono assoluta riservatezza. Nella giornata di domani verrà diffuso un nuovo bollettino medico con il conseguente aggiornamento sullo stato di salute del ragazzo.