Lunigiana - Questa mattina il comando Polizia Municipale di Pontremoli ha notificato il provvedimento di sospensione dell’attività per cinque giorni e la sanzione di 400 euro ad un bar del centro storico. Il locale è stato sanzionato in quanto la pattuglia in servizio nel pomeriggio di sabato scorso ha rilevato la violazione delle prescrizioni del dpcm per quanto riguarda l’assembramento degli avventori del locale.