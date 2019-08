Chiuso il traffico sulla Sp 20 Montedivalli: lavori dalle 9 alle 13

Lunigiana - Il traffico veicolare sulla Strada provinciale 20 Montedivalli, nel comune di Podenzana, viene interrotto il 21 agosto 2019 dalle ore 9 alle ore 13 al km1,600, in localtà Casa Magrino. Lo prevede un’ordinanza del Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di con mezzi che occupano l'intera carreggiata stradale. Nella località sono i corso lavori per circa 90 mila euro per il consolidamento di una frana sul versante di valle. L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dell’intervento.