Camion si ribalta, gravissimo l'autista

Lunigiana - L'episodio è accaduto poco prima delle 14 di oggi, venerdì, quando un camion stava procedendo in direzione Parma. Per cause da accertare, 200 metri dopo l'area di sosta Lusuolo, l'autista 62enne ha perso il controllo del mezzo pesante ed è uscito fuori strada, ribaltandosi.



Per fortuna nessun altro mezzo è stato coinvolto, ma le condizioni del camionista sono risultate subito gravissime. Sul posto si sono precipitare l'automedica di Aulla e l'ambulanza del 118, oltre ai vigili del fuoco e agli addetti della società autostrade. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha trasferito in codice rosso il ferito all'ospedale di Cisanello (Pisa). L'uomo ha riportato vari traumi al cranio, agli arti e al torace e per il trasporto in elisoccorso è stato necessario intubarlo.



M.B.



Per circa un'ora l'autostrada tra gli svincoli di Aulla e Pontremoli è stata chiusa. Il traffico poi è tornato a scorrere regolarmente.

Venerdì 10 gennaio 2020 alle 16:17:55

M.B