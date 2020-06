Camion si ribalta, due operai cadono dal ponte

Lunigiana - Grave incidente questa mattina, giovedì, sull'autostrada A15 Parma-La Spezia nei pressi della frazione aullese di Stadano. Un camion che stava lavorando a bordo strada per gli interventi di manutenzione del viadotto Isola II, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e per poco non è precipitato nel fiume sottostante. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sbilanciato mentre il braccio meccanico che reggeva gli operai si trovava all'esterno della carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 e sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, ambulanze del 118, pubbliche assistenze di Vezzano e Romito e due pattuglie della polizia stradale. Al momento la carreggiata nord è completamente bloccata e dal chilometro 98 al chilometro 96 si è formata una coda. «Si comunica che l’A15 è chiusa in direzione Nord, tra Santo Stefano e Aulla, per incidente» ha comunicato il Comune di Aulla.



Sono tre gli operai coinvolti nell'incidente, ma i feriti trasferiti in ospedale sono due. I tre erano impegnati sulla piattaforma agganciata al camion per i lavori di manutenzione sotto ponte quando il mezzo pesante si è ribaltato su un lato. A quel punto un lavoratore è riuscito ad aggrapparsi al pilone e rimanere sulla piattaforma, mentre un altro è precipitato nel terreno sottostante vicino alle acque del fiume. Anche il terzo è caduto ma è riuscito in qualche modo a calarsi giù gradatamente. I due operai caduti sono stati raggiunti dai vigili del fuoco e immobilizzati insieme al personale sanitario del 118. Uno è stato portato via in ambulanza all'ospedale della Spezia, in shock room, mentre l'altro è stato recuperato dall'elicottero dei Vigili del fuoco Drago e trasferito all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo.