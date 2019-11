Camion in bilico sul guardrail, paura in autostrada

Lunigiana - Intorno alle 15 di oggi un uomo ha perso il controllo del suo camion finendo contro il guardrail mentre viaggiava in autostrada nel tratto Aulla - Pontremoli all'altezza del km 91, lungo la carreggiata sud in direzione La Spezia. L'uomo, rimasto illeso, avrebbe fatto tutto da solo, secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale pontremolese. Il veicolo che guidava è rimasto in bilico su una scarpata del guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno potuto constatare che il conducente guidava con un tasso alcolico superiore a quello consentito, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere in equilibrio il veicolo e rimuoverlo dalla carreggiata. A chiudere la strada il soccorso stradale, il che ha significato una coda di un'ora in autostrada.



(foto di repertorio)