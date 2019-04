Cadono calcinacci in centro, strada chiusa

Lunigiana - Paura in centro ad Aulla ieri pomeriggio per la caduta di calcinacci dal cornicione di un palazzo di via Apua. Per questo è stata necessaria la chiusura della strada per consentire l'intervento di messa in sicurezza. A questo proposito, sul posto si sono recati i vigili del fuoco e un tecnico della Protezione civile del Comune.