Cade in cava, l'ex sindaco Zubbani ricoverato a Cisanello

Lunigiana - Ricoverato a Cisanello l'ex sindaco del Comune di Carrara, Angelo Zubbani. Questa mattina, intorno alle undici di ieri, l'ex primo cittadino si trovava in una cava quando una brutta caduta gli avrebbe provocato diversi traumi.



E' successo in cava Rigo, in via Sant'Agostino ad Arni, Stazzema. Zubbani, 67 anni, con la caduta avrebbe riportato un politrauma, in particolare cranico, e per questo è stato portato in codice rosso a Cisanello. Allertati e intervenuti, oltre a Pegaso, l'automedica nord Versilia, Misericordia Forte dei Marmi, Croce Verde di Arni e Soccorso alpino