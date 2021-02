Cade da sei metri, 14enne portato a Cisanello con l'elicottero

Lunigiana - Erano le due e mezza di oggi pomeriggio quando a Podenzana, in via Portola, un ragazzo di 14 anni è rimasto vittimo di una caduta di circa sei metri. A quanto si apprende l'adolescente sarebbe caduto da un albero, ma la dinamica è ancora tutta da verificare. Necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3 per trasferire il giovane all’ospedale pisano di Cisanello. Il ragazzo ha riportato un trauma toracico e alla colonna vertebrale, ma è sempre rimasto cosciente. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 e l’automedica di Aulla, anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso.