Cade da cavallo e si ritrova schiacciato dall’animale, trasportato a Cisanello

Lunigiana - Schiacciato dal cavallo, un 50enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello (Pisa) via elisoccorso. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di oggi in un maneggio di Filetto (Villafranca in Lunigiana, Massa-Carrara) in via Ca’ la Prada.



Da una prima ricostruzione, l’uomo dopo una caduta da cavallo, è stato schiacciato dall’animale e ha riportato un politrauma. Oltre all’automedica di Aulla e all’ambulanza della misericordia di Mulazzo, è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso che ha recuperato il ferito e l’ha trasferito al nosocomio pisano in codice giallo.