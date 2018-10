Caccia allo sparatore dell'A15, ritrovata la sua auto a Pontremoli

Appartiene a un lunigianese che ne aveva denunciato il furto. Nessuna traccia del fucile.

Lunigiana - E' stata ritrovata nottetempo l'auto dell'uomo che ieri pomeriggio ha esploso alcuni colpi di fucile nei pressi del casello autostradale di Pontremoli. E' la Mercedes nera segnalata ieri dai dipendenti della Salt che hanno subito il raid armato del fuggiasco, risultata rubata pochi giorni prima proprio in Lunigiana. La vettura, segnalata a Pontremoli nell'area ex Terni, è stata accerchiata dalle forze dell'ordina con le armi in pugno ma del suo guidatore nessuna traccia così come del fucile, che quindi potrebbe essere ancora in mano al criminale. Continua dunque la caccia all'uomo, che a questo punto potrebbe coinvolgere anche i fitti boschi della zona appenninica.