Brucia un camion tra Pontremoli e Berceto. Quattro chilometri di coda sulla A15

Lunigiana - Paura sull’autostrata A15 della Cisa tra i caselli di Pontremoli (Massa-Carrara) e Berceto (direzione Parma) per un camion in fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 quando il mezzo, un autoarticolato che trasportava cartone, per cause in corso di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco. Il camionista è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo e dare l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con due mezzi (un’autopompa serbatorio e un’autobotte) e cinque uomini.



Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per circa un’ora. Nel momento in cui stiamo scrivendo si sta attendendo l’arrivo del carroattrezzi per rimuovere dall’autostrada quello che rimane del camion. Il fatto ha causato nel tratto compreso tra i due caselli una coda di circa quattro chilometri.



M.B