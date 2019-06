Brucia un camion sull Cisa. Autostrada bloccata

Lunigiana - Paura sull'autostrada della Cisa: poco prima delle 22.30 un camion, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco nel tratto compreso tra i caselli di Aulla e Pontremoli (Massa-Carrara) al chilometro 77 in direzione Parma. Secondo le prime informazioni raccolte, sembrerebbe che a incendiarsi sia stato il rimorchio del mezzo pesante. Il camionista sarebbe riuscito a sganciare la motrice e a mettersi in salvo. Non si segnalano infatti feriti. L'evento ha causato rallentamenti, code e il blocco del traffico in direzione nord. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco e la polizia stradale.



(foto: Pontremoli today)