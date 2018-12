Brucia ricovero attrezzi, muoiono trenta conigli

Lunigiana - Una squadra di Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta intorno alle 2 di questa notte per l'incendio di un ricovero attrezzi ad Albiano. La causa scatenante è ancora in fase di accertamento, le fiamme in pochi minuti si sono propagate nella parte della struttura costruita in legno, distruggendo tutto cio che vi era all'interno. Purtroppo l'edificio ospitava anche una trentina di conigli che sono tutti morti nell'incendio. L'opera di spegnimento e bonifica si sono protratte per un paio di ore. Sul posto anche un'autobotte del Comando Vigili del Fuoco di Massa.