Brucia l'essicatoio per le castagne, scatta la gara di solidarietà

Lunigiana - "Quest'anno il fuoco all'essiccatoio di Fazzano si è spento forzatamente in anticipo... giovedì notte ha preso fuoco e con lui se ne sono andati i sacrifici di una stagione , diversi quintali di castagne e i guadagni della vendita della farina". L'annuncio di Alessandro Cagnasso, titolare dell'azienda agricola La Bucolika di Fazzano, nel territorio di Fivizzano. Uno degli antichi metati della Lunigiana, dove si produce la farina di castagne Dop, ha subito gravissimi danni. L'azienda, che porta avanti una tradizione secolare dell'entroterra, ha intenzione di continuare ad andare avanti. "Tanti amici mi hanno dimostrato solidarietà e insieme abbiamo deciso di aprire un conto per depositare le donazioni per la ricostruzione dell'essiccatoio per ripartire il prima possibile l'anno venturo. Chi volesse aiutarmi può effettuare un bonifico sul conto aperto per questo fine a me intestato (Alessandro Cagnasso) a questo IBAN IT36Q0301503200000006080249". Anche pochi euro sono sufficienti. Vi aggiornerò con trasparenza sulle somme donate e sulla ristrutturazione del vecchio essiccatoio di Fazzano".