Botte in un bar nella notte a Villafranca, intervengono i carabinieri

Protagonisti un uomo di 34 e una donna di 51 anni.

Lunigiana - A Villafranca in Lunigiana, nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Pontremoli sono intervenuti all'interno di un bar ove era stata segnalata una lite tra due persone.



Nello specifico si tratta di un uomo di 34 anni e una donna di 51 anni che, entrambi in stato di alterazione alcolica, hanno avuto una discussione per futili motivi culminata poi in una lite violenta. Il pronto intervento dei militari ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di riportare alla calma le parti.



Sul posto è intervenuto anche personale del "118" che ha condotto entrambi al pronto soccorso dove sono stati medicati e dimessi con pochi giorni di prognosi. Successivamente i due, entrambi incensurati, si sono scusati l'un l'altro davanti ai Carabinieri e per il momento hanno dichiarato di non voler presentare querela.