Boschi lunigianesi, disperso un altro fungaiolo

Si tratta di un anziano di Carrara. In corso le ricerche da parte di vigili del fuoco e Soccorso Alpino.

Lunigiana - Ancora un'emergenza nei boschi della Lunigiana. Da ieri, infatti, sono scattate le ricerche di un cercatore di funghi 82enne originario di Carrara, il quale insieme al nipote si era incamminato nei boschi vicini a Tenerano (frazione del comune di Fivizzano) in cerca di porcini. I due, a un certo punto, si sono persi di vista e il nipote, dopo aver inutilmente chiamato l'attenzione dell'82enne, ha lanciato l'allarme ai vigili del fuoco.



Sono così scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Aulla e della stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino. Ieri sera, purtroppo, l'operazione non ha dato esito positivo e per questo è ripresa stamattina presto. Sul posto anche il personale Tas (topografia applicata al soccorso) e il nucleo cinofili.



Il Soccorso Alpino fa sapere che negli ultimi giorni le chiamate di questo tipo si sono moltiplicate nelle zone delle Apuane e dell'Appennino, e raccomanda la massima prudenza e attenzione. Neanche 48 ore fa sempre in Lunigiana un altro cercatore di funghi di 63 anni è deceduto dopo essere caduto in un dirupo.



(foto: repertorio)