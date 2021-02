Auto in una scarpata: rimane illeso, ma l'alcoltest lo inchioda

Controlli specifici dei Carabinieri di Pontremoli per reprimere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Lunigiana - Auto sequestrata e patente ritirata, col Tribunale chiamato a decidere la sanzione. E' finita così la storia che vede coinvolto un giovane di 24 anni di Pontremoli.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pontremoli e della Stazione di Aulla hanno svolto specifici servizi per reprimere il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza, riscontrando gravi violazioni al codice della strada avvenute a Pontremoli e ad Aulla nello scorso fine settimana.



Tra le persone controllate un giovane che, nelle prime ore del mattino di domenica, è uscito di strada nella zona di Vignola rovinando in una scarpata con il suo piccolo Suv. Fortunatamente illeso, ha dovuto comunque rispondere alle domande dei militari che lo hanno sottoposto al test alcolemico risultato positivo con un tasso quasi triplo rispetto al consentito.