Auto contro ambulanza, in quattro al pronto soccorso

Rocambolesco incidente a Pontremoli.

Lunigiana - Tanta paura stamani a Pontremoli per un incidente stradale che ha coinvolto un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valle del Lucido di Monzone. Intorno alle 12 il mezzo sanitario stava transitando in via dei Mille, nei pressi della stazione ferroviaria, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. L'ambulanza è così uscita di strada e ha finito la sua corsa contro un muretto.



Il mezzo della Pubblica Assistenza, che viaggiava con medico a bordo, stava effettuando un trasferimento di un paziente dall'ospedale di Fivizzano a quello di Pontremoli. In seguito all'incidente, quindi, sul posto si sono precipitate due ambulanze della Misericordia di Pontremoli e Mulazzo, che hanno soccorso quattro persone coinvolte nell'incidente: il paziente e i tre membri dell'equipaggio. Fortunatamente sui quattro non sono stati riscontrati traumi gravi e per questo sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Pontremoli.



Intervenuti sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso. Alle forze dell'ordine il compito di stabilire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. La circolazione stradale è stata rallentata.